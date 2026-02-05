Kanarya yıldızlarıyla güldü! Fenerbahçe - Erzurumspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe evinde Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Kanarya, üçüncü randevusundan galibiyetle ayrılıp puanını 6'ya yükseltmek amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. ATV'de yayınlanan Fenerbahçe - Erzurumspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
- Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Erzurumspor'u Chobani Stadı'nda 3-1 mağlup etti.
- Sarı-lacivertli takımın gollerini Marco Asensio ve Anderson Talisca (2) atarken, Erzurumspor'un golünü Mustafa Fettahoğlu kaydetti.
- Teknik direktör Domenico Tedesco, Kocaelispor maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaparak geniş rotasyon uyguladı.
- Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti ve son haftada Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.
- Genç futbolcu Kamil Efe Üregen, kariyerinde ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi.
GOLLER
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR: 0-1GOL | Fenerbahçe 0-1 Erzurumspor (Mustafa Fettahoğlu)
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR: 1-1GOL | Fenerbahçe 1-1 Erzurumspor (Asensio)
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR: 2-1GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor (Talisca)
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR: 3-1
TEDESCO'DAN GENİŞ ROTASYON
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan Kocaelispor karşılaşmasına göre ilk 11'de tam 9 değişikliğe gitti. Yoğun fikstür ve kadro rotasyonu nedeniyle birçok as oyuncuyu dinlendiren İtalyan çalıştırıcı, kupa mücadelesinde farklı bir 11'i sahaya sürdü.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Tedesco, savunma hattını Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve Yiğit Efe Demir'den oluşturdu. Orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Fred ve Anthony Musaba'ya görev verilirken, hücum hattının en ileri ucunda Kerem Aktürkoğlu yer aldı.
Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kupa karşılaşmasında da yerlerini koruyan iki isim oldu. Ligde sahaya sürülen Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Asensio, Talisca ve En-Nesyri gibi isimler ise bu kez ya dinlendirildi ya da kadro dışında kaldı. En-Nesyri'nin transferi sonrası kadroda yer almaması dikkat çekerken, Skriniar cezası nedeniyle maçta görev alamadı.
8 EKSİK, YENİLER TRİBÜNDE
Sarı-lacivertlilerde Erzurumspor FK karşısında önemli eksikler göze çarptı. Sakatlık sonrası henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra, PFDK'dan ceza alan Milan Skriniar ile ayak bileği ağrısı bulunan yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer almadı. Jhon Duran da maç listesine dahil edilmezken, Ederson, Nelson Semedo ve Jayden Oosterwolde teknik heyet kararıyla dinlendirildi.
Ara transfer döneminde kadroya katılan N'Golo Kante ve Sidiki Cherif ise mücadeleyi tribünden takip etti. İki futbolcu da yönetim locasında karşılaşmayı izleyerek yeni takımlarına destek verdi.
TRİBÜNLERDE DÜŞÜK KATILIM
Hafta içi oynanan karşılaşmaya taraftar ilgisinin sınırlı olduğu görüldü. Yağışlı hava ve maçın hafta içi programında yer alması nedeniyle tribünlerde yaklaşık 10 bin taraftar yer aldı.
KAMİL EFE İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Kamil Efe Üregen, Erzurumspor FK karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi. Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Brann deplasmanında kısa süre alan 17 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin rotasyon kararıyla sahaya ilk 11'de çıkan isimler arasında yer aldı. Genç oyuncunun performansı teknik ekip tarafından yakından takip edildi.