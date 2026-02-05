Fenerbahçe - Erzurumspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe evinde Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Kanarya, üçüncü randevusundan galibiyetle ayrılıp puanını 6'ya yükseltmek amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. ATV'de yayınlanan Fenerbahçe - Erzurumspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
- Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u konuk ediyor.
- Sarı-lacivertli takım grupta Beşiktaş'a 2-1 yenildi, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yendi ve 3 puanla 5. sırada bulunuyor.
- Fenerbahçe'de Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
- Takım kaptanı Milan Skriniar, PFDK'ye tedbirli sevk edildiği için kadroda yer almıyor.
- Maç ATV'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Mert, Kamil Efe, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem
ERZURUMSPOR:
FENERBAHÇE'NİN KUPA PERFORMANSI
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-lacivertliler, ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken ikinci karşılaşmada deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenerek toparlandı. Bu sonuçların ardından 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor ve üst tura kalma mücadelesini sürdürmek istiyor.
ERZURUMSPOR MAÇI ÖNCESİ 4 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde Erzurumspor FK karşılaşması öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra PFDK'ye tedbirli sevk edilen takım kaptanı Milan Skriniar da kadroda yer alamıyor.