Fenerbahçe - Erzurumspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Marco Asensio (AA)

ERZURUMSPOR MAÇI ÖNCESİ 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Erzurumspor FK karşılaşması öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra PFDK'ye tedbirli sevk edilen takım kaptanı Milan Skriniar da kadroda yer alamıyor.