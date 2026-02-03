Spor yazarları Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Rezil performans"

İkinci devre yine sıkıntılı başladı. Tedesco 3 değişiklik yaptı. F.Bahçe iyi oynamıyor ama biraz zorlansa da skoru tutabiliyordu. Talisca-Fred değişikliğinden sonra takım rahatladı, kısa sürede de organize bir kontratak sonucu skoru garantiye alarak zor deplasmanı 3 puanla aştılar. Gelelim genel gözlemlerime; Dün geceki maça yine Tedesco'nun yanlışları damga vurdu. Böyle zor bir maça yine baştan Asensio-Talisca ikilisiyle başlıyorsun, bir de üstelik İsmail'in yerine maç eksiği olan Alvarez'i koyuyorsun. İlk çıkması gereken oyuncu Talisca. Bükreş'te 70 dakika oyunda kaldı hiçbir şey yapmadı. Dün gece de aynı görüntüdeydi. Ne zaman ki Talisca- Fred değişikliği yapıldı, takım rahatladı ve ikinci gol de hemen geldi. En-Nesyri çok etkisizdi ama F.Bahçe'nin oyunda kaldığı sürece tek organize hücum girişiminin olmaması da bir gerçekti. Guendouzi yine çok disiplinliydi ama İtalya'daki fizik gücünden biraz düşme olduğu ortadaydı. Sezon başından beri bir görüşümü iddialı vurguluyorum. Bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ile Asensio'nun baştan oynamaları ve uzun süre sahada kalmaları takımda ciddi sıkıntılar yaratıyor. Tabii ki fizik kondisyon açısından. Tedesco da bu konuda ısrarcı. Ben bir kez daha uyarayım dedim.

MURAT ÖZBOSTAN: BOŞUNA DÜNYA YILDIZI OLMAMIŞ Kolay bir maç değildi.. Kocaelispor sert ve diri bir ekip.. Her maçını kaliteli oynuyor.. Galatasaray'ı yendi.. Puan farkı 6 iken sahaya çıkıp bu psikoloji ile binlerce Kocaelispor taraftarı önünde net bir skorla maçı kazanmak Fenerbahçe için altın değerindeydi.. Yani Fenerbahçe çok önemli bir virajı kayıpsız geçti. Aslolan 3 puandı. Fenerbahçe oyuna kontrollü başladı ama Kocaelispor ev sahibi avantajıyla direnç gösterdi. İyi pres yaptı.. Kocaelispor daha organize ve hırslı görünse de pozisyon üretmekte zorlandı. Sarılacivertli takım ise topa sahip olsa da (27. dakikadan sonra) net fırsat yaratamadı. 45+1'de Marco Asensio, Talisca'nın asistinde mükemmel bir golle skoru 1-0 yaptı. Kusursuz bir vuruştu.. Boşuna dünya yıldızı olmamış.. Takıma da liderlik yapmaya başladı.. Her anda vardı.. Asensio'nun genel performansı da çok yüksekti..

Skor katkısı, oyun kurma, soğukkanlılık ve tecrübe.. İspanyol futbolcu, F.Bahçe için ekmek, su gibi.. Bu gol, devrenin bitimine yakın kritik bir anda geldi ve Fenerbahçe'yi soyunma odasına önde soktu. Bu psikolojik bir dopingdi.. İkinci yarı F.Bahçe üstündü.. Ederson'un net bir kurtarışı, Nene'nin golü sarılacivertlileri tekrar mutlu anlara, günlere taşıdı.. Son dönemde Göztepe beraberliği, Avrupa'da puan kaybı sonrası baskı artmıştı. Bu galibiyet, takımın disiplinini ve kalitesini gösterdi. Liderle farkı açtırmamak, kalan maçlar öncesi motivasyonu yüksek tuttu. Bu galibiyet Tedesco için önemli bir adımdır. Henüz 'mükemmel' değil ama kesinlikle geçti, hatta notu yükseldi!

GÜRCAN BİLGİÇ: TABELA KONUŞUR Kendi çapında "krizler" barındıran maçtan üç puanla gelmek önemliydi. Oyun ve mücadele, hatta plan Kocaelispor'un yönetimindeyken, bol sıfırlı sözleşmenin hakkını verdi Asensio… Devre biterken, rakip bunaltmışken, tribünler havasındayken nefis bir füze ile tabelayı değiştirdi matador… Hem Kocaelisporlu oyuncuların hayalleri yıkıldı bir anda, hem de Fenerbahçe'nin takım aklı yeniden devreye girdi. Benzer görüntü Bükreş'te de yaşanmıştı. Rakibin baskısına teslim olup, atak organizasyonuna sadece uzun topların peşinden koşarak giden bir Fenerbahçe takımı. Guendouzi transferini, bu tip hapislerin "tahliye" planı olduğunu düşünmüştük. O da Alvarez ile birlikte kıramadı baskıyı. Tedesco'nun mecburiyetleri var. Talisca'sız yapamaz, santraforsuz oyunda da etkili olamıyor.