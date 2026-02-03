Spor yazarları Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Rezil performans"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kapanışı yapan takım oldu. Sarı lacivertliler, Kocaelispor'u 2-0 yenerek Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan spor yazarları özellikle mücadelenin hakemi Alper Akarsu'yu hedef aldı. İşte o yorumlar...
İLKER YAĞCIOĞLU: SKOR İYİ OYUN KÖTÜ
Futbolda sıkça söylenen bir söz vardır: "Kazanan haklıdır." Skor tabelası her zaman gerçeği yazar. Ancak bazen o tabela, sahadaki oyunu örtmeye yetmez. Dün akşam Kocaelispor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyet de tam olarak böyle bir maçtı. Açık konuşmak gerekirse, hücum üretkenliği ve oyunu kontrol etme açısından son dönemde izlediğimiz en etkisiz Fenerbahçe sahadaydı. Skor 2-0 olunca doğal olarak "oyuncular görevlerini yaptı" demek zorunda kalıyoruz ama bu, oynanan futbolu görmezden gelmemizi gerektirmiyor. İlk 45 dakikada Fenerbahçe, son dakikalar dışında rakip kalede ciddi bir varlık gösteremedi.
Buna rağmen Asensio'nun bireysel kalitesini konuşturan harika golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Oyun üstünlüğü Kocaelispor'da değildi belki ama Fenerbahçe de oyuna hükmeden taraf olamadı. Rakibe net gol şansı tanımadılar; bu anlamda savunma disiplininden söz edilebilir. İkinci yarıda tablo daha da vahimdi. Fenerbahçe golü bulana kadar topa daha çok sahip olan taraf Kocaelispor'du. Ev sahibi ekip net gol pozisyonları yakaladı ve skoru değiştirmeye oldukça yaklaştı. Şampiyonluk yarışında Kocaelispor gibi zor deplasmanlardan 3 puanla dönmek elbette çok kıymetli. Buna kimse itiraz edemez. Tedesco'nun bir an önce oyuncularını uyarması, takımı sezonun önceki haftalarındaki oyun seviyesine geri döndürmesi gerekiyor. Yoksa puan kayıpları yaşanır...
ÖMER ÜRÜNDÜL: HOCANIN YANLIŞLARI
Fenerbahçe dün gece ilk 35 dakika sahada yoktu. Kocaelispor taraftarını da arkasına alıp agresif bir oyunla F.Bahçe'yi oynatmıyordu. Onlar oyunu domine ediyorlardı ama üretkenlik sağlayamıyorlardı. Bu yarıda F.Bahçe ilk ciddi atağını 40. dakikadan sonra yaptı. O pozisyon iki kere üst üste heba edildi. Ama hemen sonrasında Asensio'nun mükemmel golü geldi.
İkinci devre yine sıkıntılı başladı. Tedesco 3 değişiklik yaptı. F.Bahçe iyi oynamıyor ama biraz zorlansa da skoru tutabiliyordu. Talisca-Fred değişikliğinden sonra takım rahatladı, kısa sürede de organize bir kontratak sonucu skoru garantiye alarak zor deplasmanı 3 puanla aştılar. Gelelim genel gözlemlerime; Dün geceki maça yine Tedesco'nun yanlışları damga vurdu. Böyle zor bir maça yine baştan Asensio-Talisca ikilisiyle başlıyorsun, bir de üstelik İsmail'in yerine maç eksiği olan Alvarez'i koyuyorsun. İlk çıkması gereken oyuncu Talisca. Bükreş'te 70 dakika oyunda kaldı hiçbir şey yapmadı. Dün gece de aynı görüntüdeydi. Ne zaman ki Talisca- Fred değişikliği yapıldı, takım rahatladı ve ikinci gol de hemen geldi. En-Nesyri çok etkisizdi ama F.Bahçe'nin oyunda kaldığı sürece tek organize hücum girişiminin olmaması da bir gerçekti. Guendouzi yine çok disiplinliydi ama İtalya'daki fizik gücünden biraz düşme olduğu ortadaydı. Sezon başından beri bir görüşümü iddialı vurguluyorum. Bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ile Asensio'nun baştan oynamaları ve uzun süre sahada kalmaları takımda ciddi sıkıntılar yaratıyor. Tabii ki fizik kondisyon açısından. Tedesco da bu konuda ısrarcı. Ben bir kez daha uyarayım dedim.
MURAT ÖZBOSTAN: BOŞUNA DÜNYA YILDIZI OLMAMIŞ
Kolay bir maç değildi.. Kocaelispor sert ve diri bir ekip.. Her maçını kaliteli oynuyor.. Galatasaray'ı yendi.. Puan farkı 6 iken sahaya çıkıp bu psikoloji ile binlerce Kocaelispor taraftarı önünde net bir skorla maçı kazanmak Fenerbahçe için altın değerindeydi.. Yani Fenerbahçe çok önemli bir virajı kayıpsız geçti. Aslolan 3 puandı. Fenerbahçe oyuna kontrollü başladı ama Kocaelispor ev sahibi avantajıyla direnç gösterdi. İyi pres yaptı.. Kocaelispor daha organize ve hırslı görünse de pozisyon üretmekte zorlandı. Sarılacivertli takım ise topa sahip olsa da (27. dakikadan sonra) net fırsat yaratamadı. 45+1'de Marco Asensio, Talisca'nın asistinde mükemmel bir golle skoru 1-0 yaptı. Kusursuz bir vuruştu.. Boşuna dünya yıldızı olmamış.. Takıma da liderlik yapmaya başladı.. Her anda vardı.. Asensio'nun genel performansı da çok yüksekti..
Skor katkısı, oyun kurma, soğukkanlılık ve tecrübe.. İspanyol futbolcu, F.Bahçe için ekmek, su gibi.. Bu gol, devrenin bitimine yakın kritik bir anda geldi ve Fenerbahçe'yi soyunma odasına önde soktu. Bu psikolojik bir dopingdi.. İkinci yarı F.Bahçe üstündü.. Ederson'un net bir kurtarışı, Nene'nin golü sarılacivertlileri tekrar mutlu anlara, günlere taşıdı.. Son dönemde Göztepe beraberliği, Avrupa'da puan kaybı sonrası baskı artmıştı. Bu galibiyet, takımın disiplinini ve kalitesini gösterdi. Liderle farkı açtırmamak, kalan maçlar öncesi motivasyonu yüksek tuttu. Bu galibiyet Tedesco için önemli bir adımdır. Henüz 'mükemmel' değil ama kesinlikle geçti, hatta notu yükseldi!
GÜRCAN BİLGİÇ: TABELA KONUŞUR
Kendi çapında "krizler" barındıran maçtan üç puanla gelmek önemliydi. Oyun ve mücadele, hatta plan Kocaelispor'un yönetimindeyken, bol sıfırlı sözleşmenin hakkını verdi Asensio… Devre biterken, rakip bunaltmışken, tribünler havasındayken nefis bir füze ile tabelayı değiştirdi matador… Hem Kocaelisporlu oyuncuların hayalleri yıkıldı bir anda, hem de Fenerbahçe'nin takım aklı yeniden devreye girdi. Benzer görüntü Bükreş'te de yaşanmıştı. Rakibin baskısına teslim olup, atak organizasyonuna sadece uzun topların peşinden koşarak giden bir Fenerbahçe takımı. Guendouzi transferini, bu tip hapislerin "tahliye" planı olduğunu düşünmüştük. O da Alvarez ile birlikte kıramadı baskıyı. Tedesco'nun mecburiyetleri var. Talisca'sız yapamaz, santraforsuz oyunda da etkili olamıyor.
Asensio oyun aklı olarak sahada olmalı. Sadece Er Nesryi'nin takım savunmasında enerji ürettiğini düşünürseniz, Selçuk İnan ile birlikte bir pas takımı haline gelen Kocaelispor'a "dur" de diyemiyorsunuz. 60'daki üç değişiklik ile Nene – Kerem tehdidi oluşturdu genç hoca. Ardından Talisca'nın yerine Fred kararıyla da orta saha direncini arttırıp, topun takımında "akıl" kazanmasını sağladı. Dakikalar geçmeden gelen ikinci gol bu yüzden sürpriz olmadı. Petkovic gibi bir santraforla düşman çatlattı Körfez ekibi. Her takımın "Keşke bende olsa" diyeceği kalite ile oynayıp, üçüncü bölgeyi organize ediyorlar. Skriniar bile çıkamadı öne. Klasik söylemdir; önemli olan kazanmak. Çok sert bir maç serisi geçirdi Fenerbahçe. Nefes bile alamadan geldiler bu deplasmana.
EMRE BOL: EL MATADOR
Kocaelispor maça fırtına gibi başladı. Hem merkezi hem de kanatları iyi kapatınca oyun üstünlüğünü uzun bir süre elinde tuttu. Bu dönemde Fenerbahçe'nin yüksek enerjiyle karşılık verdiğini söylemek gerek. Öyle bir orta saha kavgası vardı ki… Bu kavgadan fazlaca pozisyon çıkma ihtimali yoktu. Artık ilk yarıdan gol çıkmaz dediğimiz anda El Matador çıktı sahneye. Uzaktan öyle bir füze gönderdi ki kalede iki kaleci olsa çıkaramaz. Etkisiz başladığı karşılaşmada dengeleri bozdu. Hakem çok kötü yönetim gösterdi. Top ilk yarıda sadece 22 dakika oyunda kalmış. Bu hakikaten rezalet.
Saçma sapan kartlar gösterirken Skriniar'ın tombalasını atladı! O hareketin cezası kırmızı kart olmalıydı. Fenerbahçe ligin topu en çabuk kazanan takımı durumda. Ancak dün tam tersi oldu. Tabi bunda Edson Alverez'in erken sarı kart görmesinin de etkisi vardı. 70. dakikadan kulübesi güçlü olan Fenerbahçe oyun üstünlüğünü aldı. Kocaeli ekibini eforlu oyunu pillerinin erken tükenmesine sebep oldu. Zor deplasmandan galip dönmek önemliydi. Şimdi sıra geciken transferleri bitirmek. En- Nesyri ve Duran gidecek gibi görünüyor. Oraya A sınıfı bir santrfor şart.
ZEKİ UZUNDURUKAN: ŞİFRE ÇÖZÜCÜLER
Kocaelispor tribünleri her zamanki gibi yine muhteşemdi. Ama bu muazzam taraftarı coşturacak bir oyun ortaya koyamadı Körfez ekibi.
Aslında iki takım da ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı.
İlk yarıda sahada fark yaratan oyuncu Asensio idi.
Fenerbahçe'nin orkestra şefi, uzatma anlarında sahneye çıkarak jeneriklik bir golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
Asensio dışında her iki takımda da ön plana çıkan başka bir oyuncu yoktu.
İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf ev sahibi Kocaelispor'du.
Özellikle Petkovic'in karşı karşıya bir pozisyonu var ki...
Aslında Petkovic mükemmel bir vuruş yaptı ama kaleci Ederson, mucizevi bir kurtarışla gole izin vermedi.
Sonrasında Kocaelispor, bir pozisyonda direğe takıldı.
Tedesco baktı ki işler yolunda gitmiyor. Hemen üç oyuncu birden değiştirdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun girişi, Fenerbahçe sağ kanadına canlılık getirdi. Nitekim işlemeye başlayan sağ kanattan ikinci golü buldu Fenerbahçe!
Semedo'nun getirip ceza sahasına ortaladığı pozisyonda Nene topu ağlara gönderdi.
Kocaelispor'un baskılı oynadığı dakikalarda ikinci golü bulan Fenerbahçe rahat bir nefes aldı.
Ev sahibi takımın da ikinci golden sonra direnci kırıldı.
Fenerbahçe, bu zor deplasmandan galibiyetle dönerek, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha kayıpsız geçmeyi bildi.
Asensio gibi büyük bir oyuncun, Ederson gibi kalede uçan panterin varsa kazanırsın!
Fenerbahçe'de skoru değiştirecek, maç kazandıracak oyuncu çok!
Her maç bir yıldız sahneye çıkıp, Fenerbahçe'yi sırtlıyor.
Tedesco da bu muazzam takımı, sevk ve idare konusunda şu ana kadar çok başarılı bir sınav verdi!
MUSTAFA ÇULCU: REZİL PERFORMANS
Kocaelispor, müthiş organize olmuş, tribün desteğini arkasına alarak kimsenin beklemediği şekilde önde baskı ile başladığı maçta; ilk yarım saatte Fenerbahçe'yi çıkarmadı. Oyun alanını iyi parsellediler. Savunmada doğru pozisyon aldılar, iyi mücadele ettiler ama Fenerbahçe'nin her an tabela yapacak klas ayaklarının olduğunu unuttular. Kocaeli kalesini ikinci tehditte Asensio'nun muazzam vuruşu, jeneriklik golle soyunma odasına önde girdiler.
Geçen hafta Sivaspor-Amedspor maçında yaşananlardan sonra Alper Akarsu'yu bu maça atamak, bu işi bilmemek, futbola ve hakemliğe ihanet demektir. Skriniar'ın yüzüne elini illegal kullanan Rivas'a sarı çıkaramadı. Oosterwolde faul bekledi, hakem vermedi, oyuncudan fırçayı yedi. Talisca topsuz alanda ellerini Show'un yüzüne illegal kullandı, hakem de yardımcı da görüyorlar ama sarı kartı veremiyorlar, iyice ezildiler. Oyun sadece bu tedavide 3 dakika 10 saniye durdu. Hakem 3 dakika ilave etti. Bu hakemler, oyunu saatinde başlatmayı, ilave dakikaları layıkıyla ilave etmeyi, oyunu oynatmayı ve bitirmeyi bilmiyorlar. İlk yarı 52.51'de bitti. Golden sonra topsuz alanda Alvarez'e yaptığı harekette Linetty'e gösterdiği sarı doğru da Alvarez'in ihracı gerektiren o hareketi ne olacak ey hakemler? Talisca'yı ve Alvarez'i pas geçip Linetty'ye sarı verince hakeme, kuruma ne güven ne saygı kaldı! Skriniar'ın gol sevinci sonrası edep yerini tutarak tribünlere yaptığı hareket net kırmızı karttı.
Hadi sahadakiler yakalayamadı, VAR protokolünde maç süresi içinde bunu "gözden kaçan ihlaller" olarak maçın devamında her dakika içinde, hakemi VAR'a çağırıp, izlettirip gereğini yapmaları gerekiyordu ama VAR ve AVAR cesaret edip protokolün gereğini yapamadı. Korktular, safa yattılar...
Fauller, kartlar verilenler, verilmeyenler... Bu akşam büyük ve doğru kararları verecek yüreğe sahip olmayan saha, VAR ve AVAR hakemlerin rezil performanslarını seyrettik.
AHMET ÇAKAR: EN BÜYÜK HATASI SKRINIAR'I ATMAMAKTI
Fenerbahçe kötü oynadığı çok önemli bir maçı geçmeyi başardı. Gerçekten ölümcül bir virajdı ama kazandılar. İlk 45 dakikaya bakıyoruz, aslında oyunun 75 dakikasına baktığımızda F.Bahçe diye bir takım yok. Ne iki pas yapabiliyorlar ne ileride topu tutabiliyorlar ne şut atabiliyorlar. Futbol adına hiçbir şey yok. Ta ki 44. dakikaya kadar. Önce En-Nesyri ve Alvarez, çok önemli pozisyonu kaçırıyorlar, hemen 1 dakika sonra devre biterken Asensio'nun o korkunç golü geliyor. O dakikaya kadar F.Bahçe, Musaba ile bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Diğer hiçbir oyuncu vasatı bile bulmamışken Asensio belki de yılın golünü attı.
İkinci yarı yine 75 dakika aynı senaryo oynandı. Hele Ederson'un kurtardığı bir top var ki 'Bir maçı da kurtar Ederson' diyen bizlere çok iyi bir kapak oldu. Kocaelispor sağdan getirdi, bomboş vurdular, ama Ederson köşeden çıkardı. O şut gol olsa, belki de biz şu anda farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ardından sahneye Semedo çıktı, Kocaelispor'un kaptırdığı topu Semedo 30 metre götürüp Nene'ye çıkarttı. Onun golüyle de zaten maç bitmiş oldu. Fenerbahçe, çok zorlandığı mücadelede klas ayaklarıyla 3 puanı almayı başardı.
ÇOK KÖTÜ BİR HAKEM
Ne yazık ki sahada çok kötü bir hakem vardı. Ne yaptığı belli değil. Çaldığı, çalmadığı fauller, yanlış kornerler, taçlar… Ama en önemli hatası, Skriniar golden sonra bilerek, isteyerek tribünlere cinsel organını tutarak gösterdi ama cezasız kaldı.