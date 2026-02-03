Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar PFDK'ya sevk edildi! Hareketi olay olmuştu

Milan Skriniar (İHA)

ŞİKAYET EDİLDİ

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ı dünkü maçtaki "tribünlere karşı hareketi" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ettiklerini söyledi. Durul, yeşil-siyahlı ekibin antrenmanında gazetecilere açıklamasında Kocaelispor'un sezon başından beri "18 puanının çalındığını" savundu.

Hakemlerin yönetimiyle ilgili hiçbir mücadelenin sonuca ulaşmadığını aktaran Durul, "Federasyonumuz büyük mücadele ortaya koyarak bunların üzerine gidiyor. Ama ne kadar sabredeceğiz? Bunlar hep bizim puanlarımız alınarak mı ortaya çıkacak? Türkiye'de maalesef yıllardan beri Anadolu ve İstanbul ayrımı var. Bu ligde 2-3 takım oynayacaksa diğer takımların olmasına ne gerek var?" diye konuştu.

Durul, Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimini eleştirerek, "Maç içerisinde 2-3 kırmızı kartlık pozisyon vardı, bunları es geçti. Kasıtlı olarak oyunu durdurdu, oyunu kesti, soğuttu ve yavaşlattı. Takdir haklarını rakip takımdan yana kullandı. Neden bu ayrımcılık yapılıyor? Sahaya çıkmadan desinler 'Boşuna oynamayın, 3 puanı rakip takıma vereceğiz.' biz de ona göre oynayalım. Koskoca bir şehrin kaderiyle oynuyorsunuz. Sanki ligde 2-3 takım var ve 'Onların istediği düdüğü çalarsak bizim geleceğimiz garanti altına olur' düşüncesi hakim." ifadelerini kullandı.