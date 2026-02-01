N'Golo Kante Fenerbahçe için gemileri yaktı! İsteğiyle kadro dışı kaldı

Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve sarı-lacivertli kulübe imza atmak istediği 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kendi isteğiyle maç kadrosunda yer almak istemediği ve bu nedenle de listeden çıkarıldığı öğrenildi.

N'Golo Kante

BENZEMA ÖRNEĞİ GÜNDEME GELDİ

Al Ittihad'da forma giyen bir diğer yıldız Karim Benzema'nın da benzer şekilde takımdan ayrılma kararı aldığı ve Simeone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Kante'nin de benzer bir yol izleyerek Al Najme maçında forma giymek istemediği belirtildi.

AL ITTIHAD'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Öte yandan Al Ittihad Kulübü, N'Golo Kante'nin Al Najme maçının kadrosuna alınmamasının nedenini sakatlık olarak açıkladı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, oyuncunun sağlık durumu gerekçe gösterildi.