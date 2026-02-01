Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi!

Fenerbahçe'de Archie Brown ve Levent Mercan'dan gelen olumlu haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü.



İki yıldız sol bekinin de kısa süre içerisinde takıma katılması hedefleniyor.



Saha çalışmalarına başlayan Brown ve Levent'in, sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olarak durumlarını yakından takip ettiği öğrenildi.

Yapılan kontrollerde her iki oyuncunun da fiziksel olarak önemli ölçüde toparlandığı kaydedildi.Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan futbolcuların sahalara dönüş tarihleri de netleşmeye başladı.