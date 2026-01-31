Fenerbahçe transferi bitirdi! Sidiki Cherif İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, ara transfer döneminin kapanmasına günler kala hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulübün, 9 numara transferi için gündemine aldığı Sidiki Cherif ile anlaşma sağladığı ve genç futbolcunun İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Fransız golcünün formasını giydiği Angers ile yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Transfer sürecine ilişkin son bilgileri paylaşan dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, tarafların tüm şartlarda el sıkıştığını duyurdu.
Habere göre Sidiki Cherif'in, bu gece ilerleyen saatlerde İstanbul'a gelmesi planlandı. Genç futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
TRANSFERİN MALİ ŞARTLARI NETLEŞTİ
Anlaşmanın detaylarına göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif için 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fransız santrforun sözleşmesinde 18 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı.