Fenerbahçe N'Golo Kante için flaş takas teklifi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe 'de transfer trafiği hız kesmeden devam ediyor. Yönetimin, en çok uğraş verdiği isimlerin başında N'Golo Kante geliyor.

Fenerbahçe'nin, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kanté için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Fransız orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladığı, ancak bonservis konusunda Al-Ittihad ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

N'Golo Kante (REUTERS)

KANTÉ İÇİN TAKAS FORMÜLÜ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, N'Golo Kanté transferine ilişkin önemli bir detayı paylaştı. Kendi YouTube kanalında konuşan Romano, Fenerbahçe'nin bu transfer için takas formülünü de devreye soktuğunu söyledi.

Romano, "Fenerbahçe, N'Golo Kanté için Al-Ittihad ile görüşmeye devam ediyor. Görüşmeler, takas formülü dâhil her yolu deneyerek anlaşmaya varmak üzerine kurulu. Fransız oyuncuyla anlaşma sağlandı, şu an kulüp tarafını ikna etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.