Fenerbahçe N'Golo Kante için flaş takas teklifi
Fenerbahçe’nin transferini uzun süredir istediği N'Golo Kanté ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün, Fransız yıldızın transferini tamamlamak adına önemli bir fedakârlığa hazır olduğu ve birçok formül üzerinde durduğu ifade edildi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer trafiği hız kesmeden devam ediyor. Yönetimin, en çok uğraş verdiği isimlerin başında N'Golo Kante geliyor.
KANTÉ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kanté için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Fransız orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladığı, ancak bonservis konusunda Al-Ittihad ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
KANTÉ İÇİN TAKAS FORMÜLÜ
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, N'Golo Kanté transferine ilişkin önemli bir detayı paylaştı. Kendi YouTube kanalında konuşan Romano, Fenerbahçe'nin bu transfer için takas formülünü de devreye soktuğunu söyledi.
Romano, "Fenerbahçe, N'Golo Kanté için Al-Ittihad ile görüşmeye devam ediyor. Görüşmeler, takas formülü dâhil her yolu deneyerek anlaşmaya varmak üzerine kurulu. Fransız oyuncuyla anlaşma sağlandı, şu an kulüp tarafını ikna etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.