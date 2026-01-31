Ademola Lookman'ın kararı bekleniyor! Fenerbahçe ve Atletico Madrid karşı karşoya

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Lookman ile ilgilenen kulüplerden Atletico Madrid, transfer için Atalanta ile anlaşma sağladı. Nijeryalı kanat oyuncusunun ilk etapta bu transfere onay vermediği belirtildi.

Ademola Lookman (AFP) ATLETICO TRANSFEİRN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulübün, Lookman transferi için Atalanta ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Ancak Atletico Madrid, yıldız futbolcuya yeni bir teklifte daha bulundu. Karar ise Lookman'a kaldı.