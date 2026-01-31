Ademola Lookman Atletico Madrid'i reddetti
Atalanta forması giyen ve transfer gündeminde Fenerbahçe’nin yer aldığı Ademola Lookman ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcunun geleceğine dair süreç netleşmeye başladı. Lookman'ın, Atletico Madrid'i reddettiği öğrenildi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Lookman ile ilgilenen kulüplerden Atletico Madrid, transfer için Atalanta ile anlaşma sağladı. Ancak Ademola Lookman'ın bu transfere onay vermediği belirtildi.
TERCİHİ FENERBAHÇE
28 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulübün, Lookman transferi için Atalanta ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Devam eden transfer görüşmeleri nedeniyle Ademola Lookman'ın Atalanta'da takım antrenmanına katılmadığı ve bireysel çalışma yaptığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun, pazar günü oynanacak Como karşılaşmasının kadrosunda da yer almasının beklenmediği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.