Ademola Lookman Atletico Madrid'i reddetti

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Lookman ile ilgilenen kulüplerden Atletico Madrid, transfer için Atalanta ile anlaşma sağladı. Ancak Ademola Lookman'ın bu transfere onay vermediği belirtildi.

Ademola Lookman (AFP) TERCİHİ FENERBAHÇE 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulübün, Lookman transferi için Atalanta ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.