Spor yazarları FCSB - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Kornerde gol geldi ve maçı bitirdiler kendi adlarına. Sonrasında yukarda belirttiğimiz bölüm geldi. Ederson kurtardı, kurtardı ve kurtardı. Tabii gözler Nesyri'ye yoğunlaştı. "Gitti – döndü" derken, sahada her şeyini vermeye çalışıyordu. Bir ara orta saha bile oynadı, geçişte rakibi kovaladı, Talisca'ya da alan boşalttı. Maçın değişimi İsmail'in kartı sonrasında "frenle" oynamaya başlaması oldu. Osterwolde, eleme maçlarına ceza taşımamak adına kimseye dokunamıyordu bile. Skriniar'ın olmadığı merkezde "sarsaklık" pimi çekilmiş bombasıydı Fenerbahçe'nin. İşin içine "acemilik – korku – güvensizlik" artık adına ne derseniz girince en basit hareketleri yapamaz, pasları veremez hale geldiler.

Üstlerine oyuncu koşunca elleri – ayakları birbirine dolaşmaya başladı. Mert Müldür klasik hatasını yapıp, adamını kontrol etmiyor, Kerem ne yaptığını bilmiyor, Talisca elini taşın altına koymuyor... Sadece Fred ve En Nesyri var çabanın içinde. Hiç bahaneleri yok. Eksiklerden de bahsetmesinler. Lig grubunun en perişan takımına teslim oldular. Alsınlar bu utanç dakikalarını yeni sözleşme istediklerinde oyunculara seyrettirsinler.

EMRE BOL - BÖYLE OLMAZ Eksiklerin ve statü gereği yazılamayan oyuncuların yokluğunda özellikle yedek kulübesi çok zayıftı. Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin Romen ekibi karşında daha dominant olmasını beklerdim. Tedesco'nun sol bek denemeleri devam ediyor. Yokluktan yama yapmaya çalıştıkça da arıza daha da büyüyor! Skriniar'ın yokluğunda tandemde hızlı Oosterwalde'ye görev vermesi kabul edilebilir elbette. Ancak Skriniar'ın Oosterwalde'nin ne kadar çok hatasını kapattığını dün gece gördük. Zayıf rakip bile ilk yarıda kendi liginde giremediği kadar pozisyona girdi. Allahtan son vuruşlarda beceriksizlerdi. Ederson olmasa daha ilk 45'ten tuhaf ve yüz kızartıcı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Kerem bir zamanlar hücumda iyi işler çıkarırken savunma zaafiyeti pek konuşulmazdı.