Spor yazarları FCSB - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB ile Fenerbahçe takımları Ulusal Arena'da karşılaştı. Sarı lacivertliler, Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kalarak lig aşamasını 19. sırada tamamladı. Spor yazarları, Fenerbahçe - FCSB maçını yorumladı...
MUSTAFA ÇULCU - HAKEM BAŞARILIYDI
Bükreş'in sertlik ve rakibi bozma, oyun aklı Olaru'nun topu Thiam ile buluşturma çabalarının dışında oyun sistemi yok. Fenerbahçe biraz pas yaptığı zaman ve kanatlardan getirdiği her topta her kanat ortasında pozisyonlar buldu. Ancak Çağlar sanki melekelerini kaybetmiş. Skriniar olmayınca da savunma güven vermedi. İsmail Yüksek top almak ve taşımak için savunmanın derinlerine gelince rakip orta alanı rahat geçti. Ederson'un ayaklarından sonra ellerine de ekstra ödeme yapılmalı. Kalesinde resmen devleşti ve takımı ayakta tuttu.
Sırp hakem Nenad Minakovic 2022 yılında FİFA oldu. Bakmayın saçları döktüğüne henüz 36 yaşında UEFA'da 1. kategori hakem. Biz onu 2022 Lviv-Galatasaray (3-1) Gençler Ligi, 2023 Bodo-Beşiktaş (3-1) ve 2024 Trabzonspor-Ruzomberok (1-0) maçlarından hatırlıyoruz. Bu sezon 3 Avrupa Ligi ve 2 Konferans liginde düdük çaldı.
İki takım arasında kalite farkı var ama fizik gücü açısından ikinci yarı Bükreş fark yarattı. Bu fark beraberliği getirdi. Sistem disiplini bitti. İkinci bölge transit geçildi. Oyun, golü atan galip gelire döndü. Son bölümde Fenerbahçe biraz vites büyüttü ama galibiyeti getirecek golü bulamadı.
Bu sezon yönettiği Brondby-Strasborg maçında 11 sarı kart göstermesi dikkat çekmişti. Kendini geliştirmiş. Sertliğe limitinde izin verince maça tempo kattı. İsmail'e çıkan sarı doğru 45+2'de Olaru'ya faulünde avantaja bıraktı ikinci sarı için hakemin bir ''tık'' sabretmesi kabul gördü. Çok koştu, pozisyonlara çok yakın oldu, oyuncularla iletişimi ve oyun kontrolü çok iyiydi. Başarılı maç yönetti.
Mert Müldür klasik hatasını yapıp, adamını kontrol etmiyor, Kerem ne yaptığını bilmiyor, Talisca elini taşın altına koymuyor... Sadece Fred ve En Nesyri var çabanın içinde. Hiç bahaneleri yok. Eksiklerden de bahsetmesinler. Lig grubunun en perişan takımına teslim oldular. Alsınlar bu utanç dakikalarını yeni sözleşme istediklerinde oyunculara seyrettirsinler.
GÜRCAN BİLGİÇ - UTANÇ DAKİKALARI!
Rakibi gözüne kestirmek başka, küçümsemek başka. Romenler cezayı kesecek öyle pozisyonlar buldular ki, serinin en kötü takımı bir anda maçı "hedef" haline getirme isteği yakaladı. 30'a kadar tüm kontrolü elinde tuttu Fenerbahçe. Topa hakimlerdi ama pozisyonu bulmak için ekstra pasları üretemiyorlardı. Nene'nin ortasında En Nesyri'nin vuruşu dolu doluydu. Kaleci kurtardı.
Kornerde gol geldi ve maçı bitirdiler kendi adlarına. Sonrasında yukarda belirttiğimiz bölüm geldi. Ederson kurtardı, kurtardı ve kurtardı. Tabii gözler Nesyri'ye yoğunlaştı. "Gitti – döndü" derken, sahada her şeyini vermeye çalışıyordu. Bir ara orta saha bile oynadı, geçişte rakibi kovaladı, Talisca'ya da alan boşalttı. Maçın değişimi İsmail'in kartı sonrasında "frenle" oynamaya başlaması oldu. Osterwolde, eleme maçlarına ceza taşımamak adına kimseye dokunamıyordu bile. Skriniar'ın olmadığı merkezde "sarsaklık" pimi çekilmiş bombasıydı Fenerbahçe'nin. İşin içine "acemilik – korku – güvensizlik" artık adına ne derseniz girince en basit hareketleri yapamaz, pasları veremez hale geldiler.
EMRE BOL - BÖYLE OLMAZ
Eksiklerin ve statü gereği yazılamayan oyuncuların yokluğunda özellikle yedek kulübesi çok zayıftı. Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin Romen ekibi karşında daha dominant olmasını beklerdim. Tedesco'nun sol bek denemeleri devam ediyor. Yokluktan yama yapmaya çalıştıkça da arıza daha da büyüyor! Skriniar'ın yokluğunda tandemde hızlı Oosterwalde'ye görev vermesi kabul edilebilir elbette. Ancak Skriniar'ın Oosterwalde'nin ne kadar çok hatasını kapattığını dün gece gördük. Zayıf rakip bile ilk yarıda kendi liginde giremediği kadar pozisyona girdi. Allahtan son vuruşlarda beceriksizlerdi. Ederson olmasa daha ilk 45'ten tuhaf ve yüz kızartıcı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Kerem bir zamanlar hücumda iyi işler çıkarırken savunma zaafiyeti pek konuşulmazdı.
Ama şimdi hem hücumda etkisiz hem de savunmaya hiç yardım etmiyor. Allah onun arkasında oynayana kolaylık versin. Çok sol bek yedi, yemeye de devam edecek gibi… Maçın sadece Fenerbahçe'nin sıralamadaki yerini belirleyeceğini, bir üst tura kesin olarak çıkıldığının ben de farkındayım. Lakin Steau Bükreş karşısındaki özellikle ilk yarıdaki oyunu kabullenemiyorum. İlk 8'i düşlerken gelinen noktaya bakın. Bu kadar rahat olunmaz. Tedesco'nun yüksek maliyetli ekibiyle daha iyi işler yapması gerekiyor. Şimdi sıra transferde. Yapılacak 2-3 nokta transferle Avrupa Liginin favorisi olacaktır.