Fenerbahçe'ye İngiliz rakip!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grup etabını ilk 24 içinde bitirerek play-off turu oynama hakkı kazandı.

Yapılan kura çekiminin ardından Kanarya'nın rakibi de belli oldu.

Temsilcimiz, Premier Lig ekiplerinden Notthingham Forest ile eşleşti.

TÜM EŞLEŞMELER

Fenerbahçe-N. Forest

D. Zagreb-Genk

Brann-Bologna

Ludogorets-Ferençvaroş

Celtic-Stuttgart

Panathinaikos-Viktoria Plzen

PAOK-Celta Vigo

Lille-Kızılyıldız