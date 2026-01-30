Fenerbahçe'ye İngiliz rakip!
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grup etabını ilk 24 içinde bitirerek play-off turu oynama hakkı kazandı. Yapılan kura çekiminin ardından Kanarya'nın rakibi de belli oldu. Temsilcimiz, Premier Lig ekiplerinden Notthingham Forest ile eşleşti.
TÜM EŞLEŞMELER
Fenerbahçe-N. Forest
D. Zagreb-Genk
Brann-Bologna
Ludogorets-Ferençvaroş
Celtic-Stuttgart
Panathinaikos-Viktoria Plzen
PAOK-Celta Vigo
Lille-Kızılyıldız
SON 16 TURU RAKİPLERİ DE BELLİ
Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda Real Betis veya Midtjylland ile eşleşecek.
FİNAL İSTANBUL'DA!
UEFA Avrupa Ligi'nde bu yıl final heyecanı İstanbul'da yaşanacak.
Dev maça Beşiktaş Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.