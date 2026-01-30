Fenerbahçe'den transfer müjdesi

Fenerbahçe'de yönetim cephesinden taraftarı heyecanlandıran açıklamalar geldi. Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Turgay Terzi, A Spor'a yaptığı açıklamalarda hem devam eden transfer çalışmaları hem de sezon hedefleri hakkında önemli mesajlar verdi.

"ASLINDA GAYET İYİ GİDİYORUZ"



Ocak transfer döneminin zorluklarına dikkat çeken Terzi, Fenerbahçe'nin bu sürece hızlı girdiğini vurgulayarak, "Ocak transfer dönemi çok zor bir dönem. Dünyada yapılan transfer sayılarına baktığınızda biz zaten çok hızlı bir giriş yaptık. Kadromuza 3 tane çok iyi oyuncu kattık. Aslında gayet iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirten Terzi, taraftara müjdeyi de verdi:"Tabii ki 1-2 takviye daha yapacağız inşallah. Çalışmalar devam ediyor. Bu dönem bizim için zorlu geçti ama yaz transfer döneminde çok daha rahat olacağız."