Fenerbahçe için sürpriz stoper iddiası
Fenerbahçe'nin, Pafos forması giyen 30 yaşındaki stoper Derrick Luckassen için 3 milyon euro bonservis önerdiği iddia edildi.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Sarı lacivertlilerin Güney Kıbrıs ekibi Pafos'ta forma giyen 30 yaşındaki stoper Derrick Luckassen'le ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoper için Güney Kıbrıs temsilcisine tam 3 milyon euro bonservis bedeli önerdiği de gelen bilgiler arasında.
Luckassen bir dönem Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa forması da giydi.