PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe için sürpriz stoper iddiası

Fenerbahçe'nin, Pafos forması giyen 30 yaşındaki stoper Derrick Luckassen için 3 milyon euro bonservis önerdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe için sürpriz stoper iddiası

Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sarı lacivertlilerin Güney Kıbrıs ekibi Pafos'ta forma giyen 30 yaşındaki stoper Derrick Luckassen'le ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe için sürpriz stoper iddiası-2

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoper için Güney Kıbrıs temsilcisine tam 3 milyon euro bonservis bedeli önerdiği de gelen bilgiler arasında.

Luckassen bir dönem Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa forması da giydi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler