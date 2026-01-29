PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe, N'Golo Kante için Al-Ittihad'a yeni bir teklif sunarken, Suudi ekibinin kararını bu akşam oynanacak Al Fateh maçı sonrası vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante için yeni teklif
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante için temaslarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertlilerin, Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız için yaptığı ilk girişimden sonuç alamamasının ardından yeni bir hamle yaptığı öğrenildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan bilgilere göre Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin Kante için sunduğu ilk teklifi kabul etmedi. Buna rağmen tecrübeli orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek adına kulübüyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

Öte yandan Fenerbahçe cephesi ise transferde ısrarını sürdürüyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertliler, N'Golo Kante için 4 milyon euro değerinde yeni bir teklif sundu.

CEVAP AL FATEH MAÇINDAN SONRA

Al-Ittihad'ın bu teklife vereceği yanıtın, bu akşam oynanacak Al Fateh maçının ardından Fenerbahçe'ye iletileceği kaydedildi.

Yönetimin, Al-Ittihad'dan gelecek karara göre transferde yol haritasını netleştireceği ifade ediliyor.

