Fenerbahçe'de veda!

Ara transfer döneminde kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha netleşti.



Sarı-lacivertlilerin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e geri dönüyor.



İspanyol ekibinde forma şansı bulamayan ve kısa süre önce ayrılık talebini ileten Hırvat kalecinin transferi resmiyet kazanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre taraflar anlaşmaya vardı ve Livakovic, Dinamo Zagreb ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.





TRANSFER DETAYLARI



Öte yandan transferin detayları da ortaya çıktı. Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'i Fenerbahçe'den 300 bin euro bedelle sezon sonuna kadar kiraladı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor. Günün Manşetleri Tüm Manşetler