Kanarya liderliği garantiledi! Fenerbahçe Opet - Zaragoza: 69-67 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women İkinci Tur F Grubu’nda kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, beşinci maçta Casademont Zaragoza’yı 69-67 mağlup ederek grubunda liderliği matematiksel olarak garantiledi. Kanarya 11. maçında 10. galibiyetini almayı başardı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Julie Allemand, Sevgi Uzun, Gabby Williams, Iliana Rupert ve Emma Meesseman beşiyle sahaya çıkan Fenerbahçe Opet, dengeli geçen ilk çeyreği 22-21 önde kapattı.
İkinci çeyrekte özellikle Julie Allemand ve Emma Meesseman'ın skor katkısıyla savunmada da sertleşen sarı-lacivertliler, devreye 47-34'lük avantajla girdi.
SON ÇEYREKTE NEFES KESEN MÜCADELE
Üçüncü çeyrekte Helena Pueyo'nun etkili oyunuyla Casademont Zaragoza farkı kapattı ve periyot 53-53 eşitlikle sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte kritik anları daha iyi oynayan Fenerbahçe Opet, parkeden 69-67 galip ayrılarak EuroLeague Women'da grubunu lider bitirmeyi garantiledi.