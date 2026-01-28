Kanarya liderliği garantiledi! Fenerbahçe Opet - Zaragoza: 69-67 | MAÇ SONUCU

Julie Allemand, Sevgi Uzun, Gabby Williams, Iliana Rupert ve Emma Meesseman beşiyle sahaya çıkan Fenerbahçe Opet, dengeli geçen ilk çeyreği 22-21 önde kapattı.

İkinci çeyrekte özellikle Julie Allemand ve Emma Meesseman'ın skor katkısıyla savunmada da sertleşen sarı-lacivertliler, devreye 47-34'lük avantajla girdi.

SON ÇEYREKTE NEFES KESEN MÜCADELE

Üçüncü çeyrekte Helena Pueyo'nun etkili oyunuyla Casademont Zaragoza farkı kapattı ve periyot 53-53 eşitlikle sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte kritik anları daha iyi oynayan Fenerbahçe Opet, parkeden 69-67 galip ayrılarak EuroLeague Women'da grubunu lider bitirmeyi garantiledi.