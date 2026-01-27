Juventus Fenerbahçe'ye rakip oldu!





FESİH GEREKİYOR!



Juventus'un, Fransız golcüyü kadrosuna katması için Tottenham'ın, Muani'nin kiralık sözleşmesini feshetmesi gerekiyor.



JUVENTUS'TA NE YAPTI?



Geçen sezonun ikinci yarısında Juventus'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Kolo Muani, İtalyan ekibinde 22 maçta 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

