Spor yazarları Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi

Göztepe'nin bu kadar kapanıp, özellikle ilk yarıda yakaladığı fırsatları da yazmamız gerekir. Ederson'un kurtardığı, direkten dönen karambol vuruşları vardı. Öne geçseler, tabela başka yerlere de gidebilirdi. Başta da dediğimiz gibi, öne geçip, basit hataların peşine topu ağlarından çıkarmamalısın. Detayların peşindeysen genç Yiğit'den de yapamayacağı şeyleri beklemeyeceksin. Maçın faturası genç oyuncuya değil, Talisca veya Asensio gibi problem çözücülerinin etkisizliğine kesilir.

EMRE BOL - BABA YORGUN Çok eksikli Göztepe ile az eksikli ve Avrupa yorgunu Fenerbahçe'nin karşılaşmasında baskın olan taraf ev sahibi ekipti. Göztepe zaten topla oynamayı seven bir takım değil. Topu rakibe verip kontra ataklarla çıkmaya çalıştılar. Tedesco'nun Yiğit Efe'yi sağa Semedo'yu sola atmasına açıkçası şaşırdım. Oysa Semedo kendi mevkisine, Oosterwalde sol tarafta oynayabilirdi. Yiğit Efe'nin mevki acemiliğine bir de erken sarı kart eklenince Göztepe takımı o bölgeyi iyi kullandı. Neyse ki Tedesco yanlışını çabuk gören ve dönen bir teknik adam. İkinci yarının hemen başında Yiğit Efe'yi kenara alıp Mert Müldür'ü oyuna sürdü.

Kerem'in uzun zamandır formsuzluğu vardı. Artık kesilme zamanı gelmişti. Musaba daha etkili olduğu tarafa geçince Fenerbahçe o kanattan çok etkili oldu. İlk gole bir bakın. Sol kanat ortaladı sağ kanat golü attı. Nene'nin pek etkili olduğunu söyleyemem. Göztepe merkezi kapatıp Asensio'yu kapatınca Fenerbahçe'nin tek gol şansı Musaba'nın getireceği toplara kaldı. Göztepe 11 golle ligin en az gol yiyen takımı… Savunma işini hakikaten iyi yapıyorlar. Avrupa yorgunluğu artık sıkıntı olmaya başladı. Ayrıca fikstürü de kötü sarı lacivertlilerin… Böyle yol kazaları olacak elbette. Her şeye rağmen oynanan oyun verilen mücadele çok değerli.

MUSTAFA ÇULCU - BRAVO CİHAN AYDIN Göztepe, başlama vuruşuyla topu Fenerbahçe'ye bıraktı ve topun arkasına geçti.

İzmir ekibi, 5-2-1-2 dizilimiyle sahada yer aldı ve kalabalık savunma ile merkezi kapatarak Talisca'ya alan bırakmadı.

Fenerbahçe, kanatları efektif kullanmaya başladı. Asensio, Nene ve Talisca çok hareketliydi.

Musaba'nın kaleyi paralel geçen ilk yerden ortasında topa kimse dokunamadı ama 30 saniye sonra ikincisinde Nene ile golü attı. Göztepe pusuda avını bekleyen avcı gibi kaptığı toplarda çok çabuk kaleye gitti. Yerini yadırgayan Yiğit Efe'nin hatasından Göztepe, Janderson'la beraberliği yakaladı. İkinci yarı Yiğit Efe yerini Mert'e bıraktı.