Spor yazarları Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 43'e yükselterek ligde ikinci sıradaki yerini sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe-Göztepe maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı...
GÜRCAN BİLGİÇ - BAZEN YETMİYOR
Futbol kendine ait olan adaletinde. Bu kez dirseğini Fenerbahçe'ye gösterdi. Çekişmeli veya zor olacağı çok belli bir maçta, öne geçtiği halde, bir puana razı olarak sahadan ayrılmak ancak böyle açıklanabilir. 81'e 19 topla oynama oranı elde edip, Göztepe'nin ördüğü duvarı delememek, bu ligin kendi gerçeğinde hep Fenerbahçe'nin başına gelen bir durum. Tedesco'nun neler düşündüğünü bilmiyoruz ama, sabır ve pas örgüsü içinde, etkili kanat atakları ile sonuca gitmek istedi.
İki maçta Yigit Efe ile hamle yapmış, kilitlenen maçları kendi lehine çevirmişti. Bu kez baştan bu kurguya dönmesi kendi içinde mantıklı olsa da, takımın diğer pozisyonlanmasında, yine "zorlandığı" şablonlar vardı. Alanya'da Guendouzi'yi, Aston Villa karşısında da Asensio'yu çizgiye yaklaştırıp, hücumunu organize etmişti. Yiğit kendi ifadesindeki gibi bek gibi değil, sağ kanadı kontrol eden stoper oynamıştı. Bu kez bek görevini aldı direkt olarak. Sağ beki kulübede otururken üstelik.
Musaba'nın sol kanat başlaması, golün asistini yapması, karşılayan bek Arda'yı kramplarla baş başa bırakması, "geliyorum" diyen ekstra performansları habercisi. Bu kadar kapanan rakibin, kalecisinin burnunun dibine kadar topu getirip, takım arkadaşına değmediğini görmek ilginç. Talisca da, sonradan giren Duran da, topa gitmek yerine, gelmesini bekleyerek defansın ekmeğine yağ sürdüler.
Göztepe'nin bu kadar kapanıp, özellikle ilk yarıda yakaladığı fırsatları da yazmamız gerekir. Ederson'un kurtardığı, direkten dönen karambol vuruşları vardı. Öne geçseler, tabela başka yerlere de gidebilirdi. Başta da dediğimiz gibi, öne geçip, basit hataların peşine topu ağlarından çıkarmamalısın. Detayların peşindeysen genç Yiğit'den de yapamayacağı şeyleri beklemeyeceksin. Maçın faturası genç oyuncuya değil, Talisca veya Asensio gibi problem çözücülerinin etkisizliğine kesilir.
EMRE BOL - BABA YORGUN
Çok eksikli Göztepe ile az eksikli ve Avrupa yorgunu Fenerbahçe'nin karşılaşmasında baskın olan taraf ev sahibi ekipti. Göztepe zaten topla oynamayı seven bir takım değil. Topu rakibe verip kontra ataklarla çıkmaya çalıştılar. Tedesco'nun Yiğit Efe'yi sağa Semedo'yu sola atmasına açıkçası şaşırdım. Oysa Semedo kendi mevkisine, Oosterwalde sol tarafta oynayabilirdi. Yiğit Efe'nin mevki acemiliğine bir de erken sarı kart eklenince Göztepe takımı o bölgeyi iyi kullandı. Neyse ki Tedesco yanlışını çabuk gören ve dönen bir teknik adam. İkinci yarının hemen başında Yiğit Efe'yi kenara alıp Mert Müldür'ü oyuna sürdü.
Kerem'in uzun zamandır formsuzluğu vardı. Artık kesilme zamanı gelmişti. Musaba daha etkili olduğu tarafa geçince Fenerbahçe o kanattan çok etkili oldu. İlk gole bir bakın. Sol kanat ortaladı sağ kanat golü attı. Nene'nin pek etkili olduğunu söyleyemem. Göztepe merkezi kapatıp Asensio'yu kapatınca Fenerbahçe'nin tek gol şansı Musaba'nın getireceği toplara kaldı. Göztepe 11 golle ligin en az gol yiyen takımı… Savunma işini hakikaten iyi yapıyorlar. Avrupa yorgunluğu artık sıkıntı olmaya başladı. Ayrıca fikstürü de kötü sarı lacivertlilerin… Böyle yol kazaları olacak elbette. Her şeye rağmen oynanan oyun verilen mücadele çok değerli.
MUSTAFA ÇULCU - BRAVO CİHAN AYDIN
Göztepe, başlama vuruşuyla topu Fenerbahçe'ye bıraktı ve topun arkasına geçti.
İzmir ekibi, 5-2-1-2 dizilimiyle sahada yer aldı ve kalabalık savunma ile merkezi kapatarak Talisca'ya alan bırakmadı.
Fenerbahçe, kanatları efektif kullanmaya başladı. Asensio, Nene ve Talisca çok hareketliydi.
Musaba'nın kaleyi paralel geçen ilk yerden ortasında topa kimse dokunamadı ama 30 saniye sonra ikincisinde Nene ile golü attı. Göztepe pusuda avını bekleyen avcı gibi kaptığı toplarda çok çabuk kaleye gitti. Yerini yadırgayan Yiğit Efe'nin hatasından Göztepe, Janderson'la beraberliği yakaladı. İkinci yarı Yiğit Efe yerini Mert'e bıraktı.
Tedesco, 57'de Nene'yi oyundan aldı, J.Duran öne, Musaba sola, Asensio sağa, Talisca forvet arkasına geçti. Fenerbahçe çok yüklendi. Bokele ve Heliton gibi iki önemli oyuncusundan yoksun Göztepe iyi kapandı, Fenerbahçe kilidi açamadı. Tribünleri mutsuz eden, inancını zedeleyen, bu beraberlik Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çok ağır darbe oldu.
Cihan Aydın maça iyi başladı. Fenerbahçe atağında avantaj oynattı ve sonrasında Allan'a sarı gösterdi, doğruydu.
Guilherme'ye kontrolsüz faulünde İsmail'e sarı göstermeliydi ama göstermedi.
Tedavi sonrası Guilherme'yi oyuna alma zamanlamaları çağdaş değil, çok hatalıydı! Nasıl ki oyuncular hakemlere dokunamaz ve itemezse bu hakemler içinde geçerli ama hakem 30'da Olaitan'ı göğsünden itti!
54'de Guilherme'ye faulünde Skriniar'a sarı çıkmalıydı, çıkarmadı.
Hafta içi esen fırtınadan etkilendiğini hissettirdi, bazı şerbetleme faulleri çaldı, kartları gösterdi, göstermedi.
Psikoloji yaptı.
Skriniar gözlük işareti yapmadı ama yardımcıya tepkisi sarı doğru.
Bir daha bu sahaya gelemez dediler geldi yönetti ve çıktı.
Bravo Cihan Aydın.