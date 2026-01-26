Fenerbahçe, Süper Lig'de dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında yara almıştı. Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, ilk 11'de başladığı maçta sakatlanmıştı.





İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU CİDDİ DEĞİL



38. dakikada yerini Fred'e bırakan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu. TRT Spor'a göre milli futbolcunun ilk bulgularında uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet verecek önemli bir duruma rastlanmadı.