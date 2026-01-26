Fenerbahçe'ye sürpriz öneri
Tottenham forması giyen Fransız golcü Randal Kolo Muani, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.
Trendyol Süper Lig'de evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için forvet arayışlarını derinleştirirken, Fransız golcü Randal Kolo Muani gündeme geldi. Menajerler düzenli forma bulamayan Muani'yi Fenerbahçe'ye önerdi.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Tottenham'da bu sezon fazla süre alamadığı belirtilen Muani için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Oyuncunun Süper Lig'de daha fazla süre bulma isteği olduğu öne sürüldü. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi halinde hem düzenli oynamak hem de 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosu hedefinde yer almak istediği belirtildi.
AVRUPA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ
Kolo Muani kariyerinde Paris Saint-Germain, Juventus ve Tottenham gibi büyük kulüplerde oynadı. Muani, Eintracht Frankfurt'ta da başarılı yıllar geçirmiş ve Avrupa'da dikkat çeken bir forvet profili çizmişti.