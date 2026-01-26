Fenerbahçe'ye sürpriz öneri

Tottenham'da bu sezon fazla süre alamadığı belirtilen Muani için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Oyuncunun Süper Lig'de daha fazla süre bulma isteği olduğu öne sürüldü. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi halinde hem düzenli oynamak hem de 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosu hedefinde yer almak istediği belirtildi.