PODCAST CANLI YAYIN

En-Nesyri'den transfer şartı!

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli yönetime bonservisiyle ayrılmak istediğini iletti.

Giriş Tarihi:
En-Nesyri'den transfer şartı!

Fenerbahçe'nin ayrılık planları yaptığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri için en ciddi girişimleri Juventus yapmıştı. Hatta İtalyan devi, sarı-lacivertlilerle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış ancak Faslı forvetten olumlu cevap alamamıştı.

Süreç sonrası Juventus yetkilileri İtalya'ya eli boş dönmüş ve En-Nesyri dün akşam oynanan Göztepe maçında yedek kulübesinde yer almıştı. Torino ekibinin teklifini kabul etmeyen En-Nesyri'nin menajeri, TRT Spor'a göre Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

En-Nesyri'den transfer şartı!-2

EN-NESYRI BONSERVİSİYLE AYRILMAK İSTİYOR

En-Nesyri'nin menajeri, oyuncusunun bonservisiyle ayrılmak istediğini Fenerbahçe'ye iletti. Faslı forvet için şu ana kadar bonservis teklifi gelmezken, En-Nesyri'nin önerildiği takımlardan geri dönüş bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler