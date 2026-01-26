En-Nesyri'den transfer şartı!

Fenerbahçe'nin ayrılık planları yaptığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri için en ciddi girişimleri Juventus yapmıştı. Hatta İtalyan devi, sarı-lacivertlilerle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış ancak Faslı forvetten olumlu cevap alamamıştı.



Süreç sonrası Juventus yetkilileri İtalya'ya eli boş dönmüş ve En-Nesyri dün akşam oynanan Göztepe maçında yedek kulübesinde yer almıştı. Torino ekibinin teklifini kabul etmeyen En-Nesyri'nin menajeri, TRT Spor'a göre Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.