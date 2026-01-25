Maç öncesi Edson Alvarez maçta İsmail Yüksek! Fenerbahçe'ye sakatlık şoku

Fenerbahçe'de sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine Fred, ilk yarının 38. dakikasında oyuna girdi. Trendyol Süper Lig'de sarı-lacivertliler, sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Maç öncesinde Edson Alvarez'in son anda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ardından karşılaşma sırasında bir kötü gelişme daha yaşandı.