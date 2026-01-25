Maç öncesi Edson Alvarez maçta İsmail Yüksek! Fenerbahçe'ye sakatlık şoku
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, iki sakatlık haberiyle sarsıldı. Karşılaşma öncesi Edson Alvarez bu nedenle kadrodan çıkarıldı. Mücadelenin 38. dakikasında ise İsmail Yüksek maça devam edemedi.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine Fred, ilk yarının 38. dakikasında oyuna girdi. Trendyol Süper Lig'de sarı-lacivertliler, sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Maç öncesinde Edson Alvarez'in son anda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ardından karşılaşma sırasında bir kötü gelişme daha yaşandı.
İSMAİL DEVAM EDEMEDİ
Maçın ilk yarısında sakatlanan İsmail Yüksek oyuna devam edemedi. Milli futbolcu, 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.