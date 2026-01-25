Kenan Yıldız dev maçta sahnede! Juventus - Napoli: 3-0 | MAÇ SONUCU

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic kaydetti.

Filip Kostic (AFP)

KENAN YILDIZ SAHNEDE

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, attığı golün yanı sıra maç boyunca sergilediği performansla tribünlerden büyük alkış aldı. Genç yıldız, Serie A'da bu sezon çıktığı 22 maçta 8. golüne ulaşarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.