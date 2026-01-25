Kenan Yıldız dev maçta sahnede! Juventus - Napoli: 3-0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A’da 22. haftanın en önemli karşılaşmasında Juventus, sahasında Napoli’yi konuk etti. Dev mücadelede kazanan taraf 3-0’lık skorla ev sahibi Juventus oldu.
Giriş Tarihi:
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic kaydetti.
KENAN YILDIZ SAHNEDE
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, attığı golün yanı sıra maç boyunca sergilediği performansla tribünlerden büyük alkış aldı. Genç yıldız, Serie A'da bu sezon çıktığı 22 maçta 8. golüne ulaşarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.
PUAN DURUMU
Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 42'ye yükseltti. Napoli ise 43 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Parma deplasmanına konuk olacak. Napoli ise sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.