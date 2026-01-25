Fenerbahçe - Göztepe | CANLI
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 19. haftada Göztepe ile Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan galibiyetle ayrılmak ve Galatasaray ile arasındaki farkın açılmasına izin vermemek isterken diğer yandan Trabzonspor'un kendisine yakaşmasına engel olmak amacında. Fenerbahçe - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'yi ağırlıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe:Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.
Göztepe:Lis, Taha, Allan, Ogün, Arda, Efkan, Olaitan, Miroshi, Cherni, Guilherme, Janderson.
60. RANDEVU
İki takımın bugüne kadar ligde karşı karşıya geldiği 59 maçın 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 23 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.
Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 90 gol kaydederken, Göztepe 44 golle rakibine karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle tamamlandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki ekip ligde İstanbul'da 29. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 18-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 7 karşılaşma berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 56 gol, Göztepe ise 19 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık skorlarla elde etti.
Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan 28 maçın 14'ünde gol yemedi, bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol atamadı.
Öte yandan 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma Bursa'da oynanmış ve 0-0 sona ermişti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
FARKLI SKORLAR
İki takım arasında oynanan 59 lig maçında en farklı galibiyetlere Fenerbahçe imza attı. Sarı-lacivertliler, 1974-1975 sezonunda İstanbul'da 7-1, 2001-2002 sezonunda ise İzmir'de 5-0 kazandı.
Göztepe ise toplam 9 galibiyetinin 8'ini tek farklı skorlarla elde ederken, 1970-71 sezonunda sahasında 3-1 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'NİN LİG DURUMU
Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik alan Fenerbahçe, 42 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi.
Süper Lig'de namağlup tek takım konumundaki Fenerbahçe, son 3 maçını da kazandı.
SARI LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Archie Brown ve Levent Mercan, bu mücadelede forma giyemeyecek.
EN-NESYRI DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, takıma katıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan golcü futbolcu, FIFA kuralları gereği verilen izin sonrası yeniden çalışmalara başladı.
GÖZLER TALISCA'DA
Aston Villa maçında oyuna sonradan giren Anderson Talisca'nın Göztepe karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Son üç lig maçında 5 gol atan Brezilyalı yıldızın, bu sezon 18 maçta 11 golü bulunuyor.
LİGİN EN GOLCÜSÜ EN AZ YİYENİNE KARŞI
Fenerbahçe, ligde oynadığı 18 maçta 42 golle sezonun en golcü takımı konumunda. Göztepe ise kalesinde gördüğü 10 golle ligin en az gol yiyen ekibi olarak dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı 8 maçta 19 gol atarken, Göztepe deplasmanda çıktığı 9 maçta sadece 6 gol yedi.