Fenerbahçe - Göztepe | CANLI

Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu (AA)

60. RANDEVU İki takımın bugüne kadar ligde karşı karşıya geldiği 59 maçın 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 23 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 90 gol kaydederken, Göztepe 44 golle rakibine karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

Dorgeles Nene (İHA) İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR İki ekip ligde İstanbul'da 29. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 18-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 7 karşılaşma berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 56 gol, Göztepe ise 19 gol attı. Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık skorlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan 28 maçın 14'ünde gol yemedi, bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol atamadı. Öte yandan 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma Bursa'da oynanmış ve 0-0 sona ermişti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Marco Asensio (AA) FARKLI SKORLAR İki takım arasında oynanan 59 lig maçında en farklı galibiyetlere Fenerbahçe imza attı. Sarı-lacivertliler, 1974-1975 sezonunda İstanbul'da 7-1, 2001-2002 sezonunda ise İzmir'de 5-0 kazandı. Göztepe ise toplam 9 galibiyetinin 8'ini tek farklı skorlarla elde ederken, 1970-71 sezonunda sahasında 3-1 kazanmıştı.

Milan Skriniar (AA) FENERBAHÇE'NİN LİG DURUMU Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik alan Fenerbahçe, 42 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. Süper Lig'de namağlup tek takım konumundaki Fenerbahçe, son 3 maçını da kazandı.