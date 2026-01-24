Fenerbahçe'de yeni aday Weston McKennie

Fred'in olası ayrılığına karşı arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Juventus'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Weston McKennie'yi transfer listesine ekledi.Beşiktaş'ın da gündeminde olan ABD'li oyuncunun, yakın takip altına alındığı ve şartlarının araştırıldığı öğrenildi.





DOMENICO TEDESCO İSTEKLİ



Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Schalke 04'te birlikte çalıştığı 27 yaşındaki yıldızın transferine çok istekli olduğu ve oyuncu hakkında detaylı bir rapor sunduğu kaydedildi.



McKennie ile menajerler aracılığıyla ön temasta bulunan yönetimin, Kante transferinin gerçekleşmemesi durumunda Fred ya da Edson Alvarez'in de olası ayrılık senaryosunda Juventus'un kapısını çalacağı kaydedildi. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin, oyuncunun takımda kalmasını istediği haberleri İtalyan basınına yansırken Fenerbahçe'nin teklifinin, şartları değiştirebileceği kaydedildi.