Fenerbahçe'de Skriniar göz kamaştırdı





İTALYANLARIN RADARINDA



Milan Skriniar, İtalyan devlerinin radarında bulunuyor. Özellikle Juventus ve Milan, Slovak stoperi yakından takip ediyor. Sezon sonunda tecrübeli stoper için iki takımın da Fenerbahçe'ye teklif yapması bekleniyor.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler