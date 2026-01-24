Fenerbahçe'de Beto transferi iptal!

Ara transferin en etkili kulüplerinden Fenerbahçe 'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Youssef En-Nesyri'yi Juventus'a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, gündemine Everton'dan Beto'yu almıştı. Sarı-Lacivertliler'de, Gineli golcünün transferiyle ilgili nihai karar alındı.





TEMSİLCİSİ, İSTANBUL'A GELMİŞTİ



Fenerbahçe, Portekizli santrfor için İngiliz kulübüne resmi teklifini sunmuş ve oyuncunun temsilcisini İstanbul'a davet etmişti.

Beto'nun temsilcisi Chi Azeh Ivo, Fenerbahçe ile iki görüşme birden yaptı.



Haberin devamında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde kulüplerin anlaşamaması nedeniyle transferin iptal olduğu aktarıldı.



Chi Azeh Ivo'nun da İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndüğü bildirildi.