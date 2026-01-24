Fenerbahçe Eczacıbaşı'nı devirdi!

Voleybolda dünyanın en güçlü ekipleri arasında gösterilen iki takımın mücadelesi, büyük çekişmeye sahne oldu. CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Medicana, taraftarı önünde oynadığı derbide rakibini setlerde üstünlük sağlayarak geçti.

MAÇA HIZLI BAŞLAYAN FENERBAHÇE

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Medicana, ilk sette rakibine büyük üstünlük kurdu.

Fenerbahçe Medicana – Eczacıbaşı Dynavit: 25-12 (İlk set)

İKİNCİ SETTE DENGE SONUÇ FENERBAHÇE

İkinci sette oyunun dengelenmesine rağmen kritik anları daha iyi oynayan sarı-lacivertliler, seti hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe Medicana – Eczacıbaşı Dynavit: 25-22 (İkinci set)

ÜÇÜNCÜ SET ECZACIBAŞI'NIN

Üçüncü sette toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, servis ve hücumdaki etkinliğiyle seti kazandı.

Fenerbahçe Medicana – Eczacıbaşı Dynavit: 18-25 (Üçüncü set)

DERBİ FENERBAHÇE'NİN

Dördüncü sette yeniden kontrolü ele alan Fenerbahçe Medicana, seti ve maçı kazanarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde ikinciliğe yükselirken, Eczacıbaşı Dynavit'in uzun süredir devam eden galibiyet serisi sona ermiş oldu.