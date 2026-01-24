En-Nesyri adım adım Juventus'a!
Youssef En-Nesyri'nin transferi için kulüpler arasında sözlü anlaşma sağlandı; resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Juventus ile Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda son aşamaya geldi.
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Transferin, kulüpler arasında yapılan sözlü anlaşma çerçevesinde tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.
Taraflar, oyuncunun transfer koşullarını netleştirerek resmi açıklamayı yapmayı planlıyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.