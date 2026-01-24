En-Nesyri adım adım Juventus'a!

Juventus ile Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda son aşamaya geldi.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Transferin, kulüpler arasında yapılan sözlü anlaşma çerçevesinde tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Taraflar, oyuncunun transfer koşullarını netleştirerek resmi açıklamayı yapmayı planlıyor.