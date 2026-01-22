ÖZEL | Domenico Tedesco'dan İsmail & Fred açıklaması! "Cesur olmak istedik"

Domenico Tedesco (EPA)

Tedesco ise bu soruya; "İsmail konusundaki görüşünüze katılıyorum. Bu karar İsmail'e yönelik bir karar değildi. Edson da sakatlıktan dönmüştü. Ritim kazanması gerekiyordu. Bu karar zordu. Fred topla birlikte rakip savunma üzerine gitme konusunda iyiydi. Pek çok iyi pas verdi. Biz de cesur olmak istedik. Kolay değildi. Ama daha ofansif bir karar almak istedik. Dikine paslar atabiliyor. Oyun kurucu bir oyuncuyla oynamak istedik. " yanıtını verdi.