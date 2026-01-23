Kanarya potada çok farklı! Fenerbahçe Beko: Baskonia Vitoria-Gasteiz: 84-71 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, THY EuroLeague'deki 23. maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i mağlup etti.

Kanarya, bir sonraki maçında Anadolu Efes ile evinde karşılaşacak. İspanyol temsilcisi ise Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.