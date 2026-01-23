PODCAST CANLI YAYIN

Kanarya potada çok farklı! Fenerbahçe Beko: Baskonia Vitoria-Gasteiz: 84-71 | MAÇ SONUCU

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko evinde Baskonia Vitoria-Gasteiz'i ağırladı. Sarı lacivertliler, ikinci çeyrekten itibaren farkı artırdığı karşılaşmada rakibini 84-71 yendi.

Fenerbahçe, THY EuroLeague'deki 23. maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i mağlup etti.

Kanarya, bir sonraki maçında Anadolu Efes ile evinde karşılaşacak. İspanyol temsilcisi ise Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: 21-20
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: 42-38
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: 69-50
4 ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: 84-71

