Fenerbahçe Beko - Baskonia Vitoria-Gasteiz | CANLI
Ülkemizi THY EuroLeaague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, 23. maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i ağırlıyor. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan galip ayrılarak 16. kez zafer elde etmek amacında. Fenerbahçe Beko - Baskonia Vitoria-Gasteiz maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Baskonia Vitoria-Gasteiz ile kozlarını paylaşıyor. Kanarya'nın hedefi ilk 6 içinde kalarak play-off potasından düşmemek.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: 21-20
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: 28-27