ÖZEL | Domenico Tedesco'dan İsmail & Fred açıklaması! "Cesur olmak istedik"
UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve editörümüz Görkem Ağgündüz'ün sorusunu yanıtladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 yenildiği maçın ardından basın toplantısında konuştu.
Editörümüz Görkem Ağgündüz, başarılı çalıştırıcıya; "İsmail iyi bir performans gösterdi ancak Fred gününde değil gibi gözüktü. Oyundan İsmail'i almanızın sebebi nedir?" sorusunu sordu.
Tedesco ise bu soruya; "İsmail konusundaki görüşünüze katılıyorum. Bu karar İsmail'e yönelik bir karar değildi. Edson da sakatlıktan dönmüştü. Ritim kazanması gerekiyordu. Bu karar zordu. Fred topla birlikte rakip savunma üzerine gitme konusunda iyiydi. Pek çok iyi pas verdi. Biz de cesur olmak istedik. Kolay değildi. Ama daha ofansif bir karar almak istedik. Dikine paslar atabiliyor. Oyun kurucu bir oyuncuyla oynamak istedik. " yanıtını verdi.