Fenerbahçe'de kayıp büyük! Milan Skriniar FCSB maçında cezalı
Fenerbahçe’de takım kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa karşısında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.
Giriş Tarihi:
Tecrübeli savunmacı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Aston Villa karşılaşmasının 88. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
FCSB MAÇINDA YOK
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milan Skriniar, cezası nedeniyle bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.
MAÇ PROGRAMI
Fenerbahçe, FCSB ile 29 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda karşılaşacak.