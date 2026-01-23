PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe’de takım kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa karşısında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de kayıp büyük! Milan Skriniar FCSB maçında cezalı

Tecrübeli savunmacı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Aston Villa karşılaşmasının 88. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Milan Skriniar (AA)

FCSB MAÇINDA YOK

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milan Skriniar, cezası nedeniyle bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe, FCSB ile 29 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda karşılaşacak.

