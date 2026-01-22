Fenerbahçe'de hedef ilk 8! İşte Tedesco'nun Aston Villa maçı 11'i

KUPA 2'DE 155. MAÇ Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 154 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 192 gole engel olamadı.

İNGİLİZ TAKIMLARI İLE 21. KEZ Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileri ile 20 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kez ile Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; Manchester City, Chelsea, Aston Villa ile ikişer, Newcastle United ile 1 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geride kalan 20 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

JHON DURAN FORMA GİYEBİLECEK Sarı-lacivertlilerin 5. haftada oynadığı Ferencvaros mücadelesinin son dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Jhon Duran, UEFA'dan 2 maç men cezası almıştı. Brann karşısında kadroda olamayan Kolombiyalı forvetin, cezası 1 maça indirildi. 21 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Jhon Duran, Avrupa Ligi'nde Stuttgart, Viktoria Plzen ve Ferencvaros'a karşı toplam 63 dakika süre aldı.

GOLLER TALISCA VE KEREM'DEN Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaydettiği 9 golün 4'üne Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Talisca, 5 maçta görev yaptı ve 5 gollük katkı sağladı. Trendyol Süper Lig'de de takımı adına ön plana çıkan Brezilyalı oyuncu son 3 maçta 5 gol attı. Kerem Aktürkoğlu ise forma giydiği 3 maçta fileleri havalandırdı. Sebastian Szymanski'nin de 1 golü bulunuyor.