En-Nesyri Juventus yolcusu!

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için harekete geçti.



Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Faslı golcünün transferiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.



Juventus cephesinin, En-Nesyri'nin durumu hakkında Fenerbahçe yönetimiyle yüz yüze temas kuracağı ve transfer şartlarını masaya yatıracağı belirtiliyor.





