PODCAST CANLI YAYIN

En-Nesyri Juventus yolcusu!

Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Youssef En-Nesyri ve Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Giriş Tarihi:
En-Nesyri Juventus yolcusu!

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için harekete geçti.

Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Faslı golcünün transferiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Juventus cephesinin, En-Nesyri'nin durumu hakkında Fenerbahçe yönetimiyle yüz yüze temas kuracağı ve transfer şartlarını masaya yatıracağı belirtiliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler