En-Nesyri Juventus yolcusu!
Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Youssef En-Nesyri ve Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için harekete geçti.
Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Faslı golcünün transferiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.
Juventus cephesinin, En-Nesyri'nin durumu hakkında Fenerbahçe yönetimiyle yüz yüze temas kuracağı ve transfer şartlarını masaya yatıracağı belirtiliyor.