Szymanski'nin yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. Polonyalı yıldızın yeni takımı ve kulübün bu transferden kasasına girecek para belli oldu.
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık netleşti.
Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği Sebastian Szymanski için Rennes ile anlaşma sağlandı.
BU AKŞAM AYRILIYOR
Le Parisien'in Rennes kulübü yetkililerinden aldığı bilgiye göre; Fenerbahçe ve Fransız kulübü arasında bu sabah saatlerinde tüm şartlarda ve koşullarda anlaşma sağlandı.
Rennes Kulübü'nün, Szymanski'nin bugün Fransa'ya gelmesini ve cumartesi günü sahaya çıkmasını umduğu belirtildi.
10,5 MİLYON EURO BONSERVİS
Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda transferin 10,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden gerçekleşeceği öğrenildi.
2029'A KADAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Polonyalı futbolcunun, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.