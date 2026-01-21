PODCAST CANLI YAYIN

Szymanski'nin yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. Polonyalı yıldızın yeni takımı ve kulübün bu transferden kasasına girecek para belli oldu.

Giriş Tarihi:
Szymanski'nin yeni adresi belli oldu
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık netleşti.

Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği Sebastian Szymanski için Rennes ile anlaşma sağlandı.

BU AKŞAM AYRILIYOR

Le Parisien'in Rennes kulübü yetkililerinden aldığı bilgiye göre; Fenerbahçe ve Fransız kulübü arasında bu sabah saatlerinde tüm şartlarda ve koşullarda anlaşma sağlandı.

Rennes Kulübü'nün, Szymanski'nin bugün Fransa'ya gelmesini ve cumartesi günü sahaya çıkmasını umduğu belirtildi.

Szymanski'nin yeni adresi belli oldu-2

10,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda transferin 10,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden gerçekleşeceği öğrenildi.

2029'A KADAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Polonyalı futbolcunun, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler