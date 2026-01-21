Edson Alvarez'e eski takımı talip! O isim İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'ye sezon başında kiralık olarak imza atan Edson Alvarez için ayrılık ihtimali doğdu. Eski takımı Ajax, Meksikalı futbolcu için atağa kalktı. Hollanda temsilcisinin imza konusunda girişimde bulunacağı öne sürüldü.
De Telegraaf'ta yer alan habere göre Ajax, Edson Alvarez'in durumunu yakından takip ederken transfer süreci için somut adımlar atmaya başladı.
AJAX CEPHESİNDEN İSTANBUL ÇIKARMASI
Haberde, Ajax Sportif Direktörü Marijn Beuker'in, Alvarez transferi için gün içinde İstanbul'a geldiği öne sürüldü. Beuker'in, 28 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe, Edson Alvarez'i yaz transfer döneminde West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 14 maçta görev alan Meksikalı orta saha, 1 asistlik katkı sağladı.
Ajax'ın önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi temas kurup kurmayacağı merak konusu oldu.