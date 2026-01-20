Talisca'dan tekliflere ret

İlk sezonunda 23 maça 12 gol, 2 asist sığdıran Talisca, bu sene aldı başını gidiyor. Sambacı, 28 maçta 17 gol, 3 asistle sırtladığı takımın bütün kulvarlardaki en skorer ismi olurken, En-Nesyri (8), Duran (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun (6) toplam gol sayısı ona yetişmiyor.



Son beş resmi maçta altı gol, bir asistle oynayan Talisca'nın skor katkısı sağladığı bütün karşılaşmaları Fenerbahçe kazandı.



Beşiktaş döneminde 80 maçta 37 gol, 14 asistle oynayan Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla 51 karşılaşmada 29 defa ağları havalandırırken 5 de gol pası verdi.



Sambacı kalan haftalarda dokuz gol daha atarsa hem Beşiktaş performansını geçecek hem de kariyer rekorunu kırmış olacak.