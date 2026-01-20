Juventus'ta tek hedef En-Nesyri!

Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgilenen Juventus, İngiliz ekibinin 28 yaşındaki santrfor için 40 milyon euro'luk beklentisi sonrası bu transferi rafa kaldırdı.



The Athletic'te yer alan habere göre, Mateta'ya alternatif olarak Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi gündeminde tutan İtalyan ekibi, Palace'ın 40 milyon euro'luk beklentisi sonrası En-Nesyri için hamle yapmayı planlıyor.