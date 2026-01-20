Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi!





Alanyaspor ilk yarıda özellikle Mert Müldür'ün kanadından etkili oldu ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikinci yarıda Semedo yerine Yiğit Efe Demir'i oyuna aldı, İtalyan teknik direktörün hamleleri ve sol bekte Mert Müldür'ün de ikinci yarıdaki dikkat çeken etkili oyunuyla Fenerbahçe maçı çevirdi ve Alanyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.



Tedesco'nun, Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşması öncesi sol bek için çözümü merakla bekleniyor.



İtalyan teknik adam, sol bekte yine Mert Müldür'e forma verebilir. Jayden Oosterwolde'nin bu bölgeye geçmesi ve stoperde Çağlar Söyüncü'nün forma giymesi de alternatifler arasında yer alıyor.

