Crystal Palace'tan Jayden Oosterwolde hamlesi!

Hollandalı savunma oyuncusu için Roma ve Newcastle United'ın ardından yeni bir iddia gündeme geldi. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace da 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgileniyor.





İngiliz ekibi, Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe ile temasa geçti ve Hollandalı futbolcu ile ilgilendiğini sarı-lacivertlilere iletti.



Fenerbahçe, ara transfer döneminde Jayden Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmüyor.



Fenerbahçe forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jayden Oosterwolde'nin, güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.