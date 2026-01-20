Como Diego Carlos'u istiyor!

Fenerbahçe, geçen sezon ara transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos'u yaz transfer döneminde Como'ya kiralık olarak gönderdi.



COMO'DA KENDİSİNİ KANITLADI



Fenerbahçe'de sadece 5 maçta süre bulan ve oynadığı maçlarda performansı tartışılan Brezilyalı savunma oyuncusu, İtalya'da Como formasıyla ise kendisini kanıtladı.



Como'da başarılı bir performans ortaya koyan Carlos, son oynanan ve deplasmanda 3-0 kazanılan Lazio maçında da öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.





MAÇIN EN İYİSİ OLDU Diego Carlos, Lazio deplasmanında 3-0 ile kazanılan maçta 5 kez topu uzaklaştırdı ve bu alanda maçın en iyisi oldu.



Deneyimli stoper, İtalya Serie A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Cesc Fabregas'ın ekibi Como'nun önemli bir parçası olmayı başardı.