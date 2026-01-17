PODCAST CANLI YAYIN

Oosterwolde yerine Lucas Beraldo

Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe, Hollandalı'nın ayrılması halinde PSG'den Beraldo'yu bu bölgeye düşünüyor. Menajerler aracılığıyla ilk temas da kuruldu.

Giriş Tarihi:
Oosterwolde yerine Lucas Beraldo

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor... Hem gelecek hem de ayrılacak olan oyuncularla ilgili yoğun bir mesai harcanıyor. Tedesco'nun kadroda düşünmediği isimlerin yanı sıra; takımın banko oyuncularına da teklifler geliyor.

Bu isimlerinde başında ise Jayden Oosterwolde var. Hollandalı'ya West Ham ve Roma'nın ilgisi büyük. İki kulüp de sarı-lacivertlilere tekliflerini yolladı.
Pazarlıklar devam ediyor. Fenerbahçe'nin istediği miktara gelinirse Jayden'ın satışı gerçekleşecek.

Oosterwolde yerine Lucas Beraldo-2

Yönetim bir yandan bu transfer için çalışma yaparken diğer yandan bu bölgeyi dolduracak olan isimleri değerlendiriyor. Listenin başında; PSG'de düzenli olarak forma giyemeyen ve ayrılmak isteyen Lucas Beraldo var.

Brezilyalı oyuncu için menajerler vasıtasıyla ilk temas kuruldu. Jayden'ın durumuna göre; Beraldo için temaslar sıklaşacak.

2024'ün yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'e 20 milyon euroya Sao Paulo'dan gelen Beraldo, bu sezon gözden düştü. Teknik direktör Enrique, sambacıya sadece 11 maçta 827 dakika şans verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler