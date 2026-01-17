Oosterwolde yerine Lucas Beraldo

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor... Hem gelecek hem de ayrılacak olan oyuncularla ilgili yoğun bir mesai harcanıyor. Tedesco'nun kadroda düşünmediği isimlerin yanı sıra; takımın banko oyuncularına da teklifler geliyor.



Bu isimlerinde başında ise Jayden Oosterwolde var. Hollandalı'ya West Ham ve Roma'nın ilgisi büyük. İki kulüp de sarı-lacivertlilere tekliflerini yolladı.

Pazarlıklar devam ediyor. Fenerbahçe'nin istediği miktara gelinirse Jayden'ın satışı gerçekleşecek.