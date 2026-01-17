Fenerbahçe'de Szymanski şoku!
Fenerbahçe, kasık ağrısı yaşayan Sebastian Szymanski'yi tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kadrosundan çıkardı ve tedavisine başlandı.
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten alınan bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.
Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.