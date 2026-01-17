Fenerbahçe'de 3 ayrılık daha!
Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'un ardından 3 isimle daha yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli yönetim; Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'a da kulüp bulmalarını söyledi. Becao'da da fesih seçeneği masada.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Sarı-lacivertliler şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağladı.
Kanarya'da gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerle ilgili de çalışmalar sürüyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'la yollar ayrıldı.
Kaleci İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a kiralandı. Yönetim tarafından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilen Cenk Tosun ise Kasımpaşa'a imza attı.
Sarı-lacivertliler şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağladı.
Kanarya'da gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerle ilgili de çalışmalar sürüyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'la yollar ayrıldı.
Kaleci İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a kiralandı. Yönetim tarafından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilen Cenk Tosun ise Kasımpaşa'a imza attı.
Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'yla da yollar ayrılacak. Brezilyalı oyuncu kendisine talip olan kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşma sağlanması halinde bonservisi verilip gönderilecek. Aksi durumda ise sözleşmesi feshedilecek.
Sarı-lacivertli yönetim; Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'a da kulüp bulmalarını söyledi. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen iki oyuncuyla da kısa süre içinde vedalaşılacak.