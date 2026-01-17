Fenerbahçe'de 3 ayrılık daha!





Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'yla da yollar ayrılacak. Brezilyalı oyuncu kendisine talip olan kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşma sağlanması halinde bonservisi verilip gönderilecek. Aksi durumda ise sözleşmesi feshedilecek.



Sarı-lacivertli yönetim; Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'a da kulüp bulmalarını söyledi. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen iki oyuncuyla da kısa süre içinde vedalaşılacak.

