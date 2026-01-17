Anelka ve Sow'dan Kante'ye tavsiye!





ANELKA: "HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİT"



Anelka'nın bu görüşmede, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Orada çok iyi zamanlarım geçti. Bir fırsatın varsa kesinlikle denemelisin. Hiç düşünmeden git" dediği öğrenildi.



SOW: "SENİN ONLARA, ONLARIN DA SANA İHTİYACI VAR"



N'Golo Kante'nin ayrıca Moussa Sow'dan da Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi aldığı bildirildi. Fenerbahçe efsanelerinden Sow'un da Kante'ye "Hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye gitmelisin senin onlara, onların da sana ihtiyacı var" dediği belirtildi.

