Youssef En-Nesyri'den Napoli'ye yeşil ışık

Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Youssef En-Nesyri'ye resmi teklifler gelmeye devam ediyor.



Şu ana kadar Nottingham Forest, Everton, Napoli ve Al Sadd kulüpleri Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.



İngiltere'nin soğuk havası nedeniyle Premier Lig'e mesafeli duran Faslı golcüye, İtalya'nın güneyindeki Napoli talip oldu.





Sabah'ta yer alan habere göre; Everton ve Nottingham Forest'tan gelen teklifleri İngiltere'de oynamak istememesi nedeniyle reddeden En-Nesyri, Napoli'den teklif geldiğini duyunca Fenerbahçe'den ayrılmaya razı oldu.



Conte'nin raporu doğrultusunda harekete geçen Serie A devi, En-Nesyri için satın alma opsiyonlu kiralık formülü ile transferi bitirmek istiyor.