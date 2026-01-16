Youssef En-Nesyri'den Napoli'ye yeşil ışık
Soğuk hava şartları nedeniyle İngiltere’den gelen iki teklifi de değerlendirmeden reddeden Youssef En-Nesyri, Napoli'yi duyunca gitmeye razı oldu.
Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Youssef En-Nesyri'ye resmi teklifler gelmeye devam ediyor.
Şu ana kadar Nottingham Forest, Everton, Napoli ve Al Sadd kulüpleri Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
İngiltere'nin soğuk havası nedeniyle Premier Lig'e mesafeli duran Faslı golcüye, İtalya'nın güneyindeki Napoli talip oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre; Everton ve Nottingham Forest'tan gelen teklifleri İngiltere'de oynamak istememesi nedeniyle reddeden En-Nesyri, Napoli'den teklif geldiğini duyunca Fenerbahçe'den ayrılmaya razı oldu.
Conte'nin raporu doğrultusunda harekete geçen Serie A devi, En-Nesyri için satın alma opsiyonlu kiralık formülü ile transferi bitirmek istiyor.
Fenerbahçe cephesi, 28 yaşındaki oyuncusunu öncelikli olarak bonservisiyle satmayı hedefliyor. Ancak daha önce sarı-lacivertli kulübe önerilen Romelu Lukaku'nun, pazarlık sürecinde bu transfere dahil edilme ihtimali bulunuyor. Napoli'nin Lukaku'yu kadroda düşünmemesi halinde, Belçikalı golcüyü Fenerbahçe'ye önermesi de masadaki seçenekler arasında yer alıyor.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.