Fenerbahçe'den yağmurluk hamlesi

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'a karşı 2-0'lık skorla kazandıkları Turkcell Süper Kupa final maçının simgelerinden biri haline gelen yağmurlukları satışa çıkarma kararı aldı.



Tribünlerde sarı ve lacivert şeklinde koreografiye benzer bir görüntü sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar bu yağmurlukların 'hatıra' olarak satışa çıkarılmasını istedi.