Fenerbahçe'den yağmurluk hamlesi
Fenerbahçe taraftarlarının, Galatasaray derbisinde meşhur olan yağmurlukların satışa çıkmasını istedi. Fenerium da bu talep üzerine satış kararı aldı.
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'a karşı 2-0'lık skorla kazandıkları Turkcell Süper Kupa final maçının simgelerinden biri haline gelen yağmurlukları satışa çıkarma kararı aldı.
Tribünlerde sarı ve lacivert şeklinde koreografiye benzer bir görüntü sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar bu yağmurlukların 'hatıra' olarak satışa çıkarılmasını istedi.
Fenerbahçe'nin resmi ürün mağazası Fenerium, taraftardan gelen talep üzerine bu yağmurlukları stadyumdaki Maraton Fenerium mağazasında vitrine koydu.
Fenerium'un kısa süre içerisinde yağmurlukları satışa çıkaracağı öğrenildi.